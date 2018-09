Aldo promete novo relatório sobre código

O deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) afirmou que prepara uma nova versão do relatório sobre o Código Florestal. O texto revisado pode ser apresentado na próxima semana, disse ontem em São Paulo. Ele criticou declaração da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, de que sua proposta atual pode abrir uma guerra ambiental - os Estados poderiam disputar investimentos em troca de mais liberdade a desmatadores. "Ninguém tem como pegar uma propriedade do Vale do Ribeira, colocar num caminhão e mudar para o Mato Grosso", disse. Aldo defende mudanças no tamanho das Áreas de Preservação Permanente, como nas margens de rios.