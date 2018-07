Além do intervalo

O que pode haver entre vizinhos de programação além de um break comercial? Uma tremenda saia-justa. Vizinhos recentes na grade de programação, um com seu show e outro com o SBT Brasil, Ratinho e Carlos Nascimento vivem agora lado a lado. Com isso, o noticiário deve ganhar uma cara mais popular para tentar aproveitar a audiência do Programa Ratinho, que o antecede na tela. Tudo lindo se, no fim do ano passado, os novos "vizinhos" não tivessem se estranhado publicamente.

A confusão se deu quando Carlos Nascimento, nervoso, entrou no estúdio do seu noticiários esbravejando, citando Ratinho e sua produção.

O problema é que o colega em questão, em um intervalo de gravações, assistiu a tudo, em tempo real, no canal 22, sintonia interna do SBT que mostra o que acontece simultaneamente nos outros estúdios da emissora.

Diz a lenda que Ratinho foi tirar satisfações. O apresentador nega. Confirma a saia-justa, mas diz que Nascimento, ao saber que ele viu tudo, foi pedir desculpas logo após o ocorrido. Para Ratinho, caso encerrado. Procurado, Nascimento não se pronunciou sobre o assunto.