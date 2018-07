Alemã é assassinada durante assalto em Pernambuco A alemã naturalizada italiana Jennifer Marion Najda, de 22 anos, foi assassinada com quatro tiros no tórax depois que o carro em que estava com a família - o marido brasileiro naturalizado italiano, o filho de dois anos, e os sogros, que moram no Recife - foi abordado na noite de ontem por dois homens armados em uma moto. O corpo da moça foi encontrado hoje pela manhã na BR-408, na altura do município metropolitano de São Lourenço da Mata.