Alemães acendem luz de poste de rua com celular

A cidade de Doerentrup, na Alemanha, encontrou uma forma criativa para reduzir os gastos com energia elétrica: resolveu apagar todas as luzes de rua às 21h00. Porém, diferentemente da Grã-Bretanha, onde a iniciativa gerou reclamações de inúmeros moradores que se encontraram no escuro, os moradores da vila alemã elogiaram a medida. Isso porque eles podem acender as luzes que precisam no momento que quiserem com um simples telefonema. Os moradores precisam apenas registrar os telefones celulares em um banco de dados da administração regional e depois ligar um número central e digitar o código referente ao poste de luz que querem ver aceso. A ligação é transmitida para um modem, que aciona um botão que liga a luz. A medida gerou uma economia de 25% nos gastos anuais de energia elétrica da cidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.