Alemães apostam em jardins da infância para 'recrutar' engenheiros

Empresas alemãs estão recorrendo aos jardins de infância para tentar resolver o problema da falta de engenheiros treinados. A idéia das empresas é equipar as escolas com formas de estimular nas crianças, desde cedo, o interesse por engenharia - para ajudar, no futuro, a resolver o problema de falta de profissionais na área. As empresas alemãs oferecem, atualmente, cerca de 90 mil vagas para engenheiros, segundo a associação de engenheiros VDI - e encontram problemas para preenchê-las. Por isso, estão apostando em alternativas que consigam resolver o problema a longo prazo. Empresas grandes como Siemens, Bosch e ThyssenKrup estão entre centenas de outras empresas dando materiais e dinheiro aos jardins de infância para tentar atrair o interesse de crianças de até três anos para a tecnologia e a ciência. Uma empresa, por exemplo, decidiu enviar milhares de caixas chamadas de "caixas da descoberta" para jardins de infância ao redor da Alemanha. Essas caixas contêm experimentos dirigidos a crianças pequenas, que ensinam, por exemplo, como construir um circuito elétrico básico com pilhas e luzes. Outras caixas mostram ensinamentos básicos sobre o funcionamento de carros. Os professores dos jardins de infância também receberam treinamento das empresas para usar as caixas. Dirk Haushalter, da Bosch, disse que muitas crianças na Alemanha podem realmente vir a querer ser engenheiros, mas acabam não tendo chance de considerar isso como uma opção de carreira cedo o suficiente. "Nós precisamos falar com crianças bem jovens, para mostrá-las o quão interessante assuntos de engenharia podem ser", afirmou. Haushalter rejeita sugestões de que o assunto possa ter pouco apelo e ser considerado "chato" por crianças. "Não, eu não acho que seja chato, contanto que você não reduza o assunto a teoria apenas e tente apresentar desafios experimentais de maneira interessante. Dessa forma, a engenharia pode ser muito interessante para jovens e velhos", afirmou. Muitas empresas tentam preencher suas vagas de engenharia ao tentar atrair profissionais de outros países, mas essa não é uma solução fácil. "Há muitos engenheiros no mundo, e há uma competição para atraí-los de várias partes do mundo", diz Sven Renkel, da VDI. "Todos os países querem esses engenheiros, e nem todo engenheiro qualificado quer vir trabalhar aqui na Alemanha", disse Renkel. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.