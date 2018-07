Alemães montam quebra-cabeça de 1 milhão de peças

Milhares de moradores da cidade alemã de Ravensburg montaram neste domingo o que acreditam ser o maior quebra-cabeça do mundo. Pela manhã, as pessoas se reuniram na principal praça da cidade, onde 4 mil quebra-cabeças - cada um com 300 peças - foram distribuídos. Veja também: Assista ao vídeo Cinco horas depois, mais de um milhão de peças foram encaixadas para formar um quebra-cabeça gigante de 600 metros quadrados. "Tenho certeza de que o feito vai entrar para o Livro Guiness dos Recordes", afirmou o porta-voz dos organizadores da montagem, Heinrich Huntelmann. "No começo, estávamos com medo de que o quebra-cabeça não iria sair, mas 15 minutos antes do final, todos fizeram um grande esforço conjunto para terminar a tempo." De acordo com ele, o maior quebra-cabeça registrado no livro dos Recordes é um com 212 mil peças, montado em Cingapura. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.