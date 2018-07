Alemães presos na COP são condenados Dois alemães foram condenados após protestar em Copenhague, na Dinamarca, durante a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU). Um homem de Berlim de 36 anos foi condenado a 30 dias de prisão e outro de 22 anos, de Frankfurt, foi condenado a 14 dias. O primeiro foi acusado de pisar num policial e o segundo, de cuspir em policiais. Eles foram presos preventivamente no dia 16 de dezembro do ano passado.