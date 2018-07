Alemães são destaque em mundial de barbas

A equipe da Alemanha foi o grande destaque do Campeonato Mundial de Barba e Bigode, que reuniu mais de 250 participantes em Brighton, na Grã-Bretanha, neste fim-de-semana. Os alemães foram os vitoriosos em nove categorias, seguidos dos americanos, que levaram quatro. Os britânicos ficaram em terceiro. As categorias incluem cavanhaque, barba em estilo livre e bigode Dalí, numa referência ao pintor Salvador Dalí. Segundo os organizadores, o objetivo do concurso é "incentivar e premiar padrões de excelência no crescimento, no design e na apresentação dos pêlos faciais". O dinheiro arrecadado com os participantes será doado a uma organização britânica de combate ao câncer de testículo e a um hospital infantil de Brighton. O concurso mundial já teve sede na Noruega, na Suécia e nos Estados Unidos. O próximo ocorre no Estado americano do Alaska, em 2009. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.