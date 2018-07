Alemães são detidos por tirar roupa em aeroporto na BA Três turistas alemães foram detidos na noite de ontem no Aeroporto Internacional de Salvador, após tirarem a roupa no saguão do terminal. Os alemães, entre 63 e 65 anos, estavam visitando a capital baiana com um grupo de 20 pessoas, há duas semanas, e preparavam-se para embarcar quando resolveram trocar de roupa no saguão do aeroporto. Um turista pernambucano flagrou a cena - o mais velho do grupo de turistas chegou a ficar apenas de cueca e camisa - e prestou queixa na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). Os três foram detidos e perderam o voo. "Eles alegaram que não encontraram um banheiro e que, pelo que viram nas praias e nas ruas, não acreditavam que ofenderiam ninguém com a atitude", disse o delegado Luis Henrique Ferreira Ferreira. Os turistas, acusados de prática de ato obsceno, foram liberados com o compromisso de voltar ao Brasil quando forem convocados pela Justiça.