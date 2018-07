Alemanha anuncia garantia a todos os depósitos privados

O governo alemão anunciou neste domingo que irá garantir os fundos de todas as contas privadas de poupança do país. A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que nenhum cidadão deve temer pela segurança de suas poupanças. "Nós queremos dizer a todos os que têm contas de poupança que seus depósitos estão seguros. O governo federal está garantindo isso", disse Merkel. Segundo o porta-voz do ministério das Finanças Torsten Albig, a decisão representa uma nova direção nas ações do governo para ajudar a estabilizar a economia. A decisão do governo coincide com a realização de uma reunião de emergência convocada pela chanceler Angela Merkel para discutir um plano de resgate para o banco Hypo Real Estate, que está à beira da falência. O banco, o segundo maior provedor de hipotecas da Alemanha, anunciou no sábado que um grupo de instituições financeiras alemãs envolvidas em um plano de resgate liderado pelo governo abandonou o projeto depois de se recusar a fornecer quase US$ 50 bilhões. No entanto, o governo alemão reforçou neste domingo seu compromisso em tentar resgatar o Hypo Real. "O governo não permitirá que a crise em uma instituição afete o restante do sistema bancário do país", disse Merkel durante uma coletiva de imprensa neste domingo. De acordo com a correspondente da BBC na Alemanha Tristana Moore, o governo alemão está sendo pressionado a resgatar o banco antes da reabertura dos mercados na segunda-feira. Ela afirma ainda que um eventual colapso do Hypo Real Estate teria efeitos devastadores para a economia alemã. 'Irresponsável' Angela Merkel também disse que executivos de instituições financeiras devem responder pelo que chamou de "comportamento irresponsável". O ministro das Finanças, Peer Steinbrueck, afirmou que estava "chocado" porque os problemas do Hypo não haviam sido resolvidos antes. O ministro pediu que todos os esforços sejam concentrados para resgatar o banco que, segundo ele, precisa de bilhões de dólares para sobreviver. O Hypo Real Estate, que tem um grande número de papéis podres, foi duramente afetado pela redução de crédito nos mercados internacionais. O correspondente da BBC Joe Lynam diz que muitas instituições financeiras européias estarão acompanhando ansiosamente o que pode acontecer ao banco alemão. A instituição tem dívidas de cerca de US$ 100 bilhões, e ninguém sabe exatamente quanto a empresa deve para quem. Lynam diz que uma eventual falência do Hypo Real Estate poderia causar ainda mais desgaste a instituições financeiras em outros países e provocar mais turbulência nos mercados. O anúncio do governo alemão deste domingo é mais um sinal da extensão do impacto da crise no crédito que atinge a economia global. Na semana passada, uma decisão similar anunciada pela Irlanda provocou tensões dentro da União Européia. Europa No sábado, líderes das maiores economias da Europa afirmaram que irão trabalhar juntos para oferecer apoio ao sistema financeiro, mas não chegaram a anunciar nenhum plano de resgate europeu nos moldes do pacote aprovado pelos Estados Unidos. Em vez disso, os líderes da França, Grã-Bretanha, Alemanha e Itália concordaram que cada governo deve agir de acordo com seus meios, mas em coordenação com outros países da União Européia. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse, no sábado, que os países da União Européia devem cooperar entre si para enfrentar a crise e evitar tomar, em seus países, medidas que possam causar problemas para outros integrantes do bloco. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.