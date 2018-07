Alemanha e França querem reforma ambiciosa em encontro do G20 Os líderes da Alemanha e da França fizeram um apelo chamado neste sábado por uma ambiciosa reforma da regulamentação financeira mundial antes de um encontro no qual nações europeias esperam chegar a uma resposta comum para a crise global. A chanceler alemã, Angela Merkel, receberá os líderes das grandes economias da Europa no domingo, em Berlim, e espera que o encontro seja focado em reformas financeiras de longo prazo e que não se disperse para novos problemas, especialmente em temores sobre a fragilidade de algumas nações da zona do euro e do leste europeu. "Queremos garantir que, no futuro, não existam lacunas no mundo sobre a supervisão do mercado financeiro, investidores e instrumentos", disse Merkel em seu podcast semanal. O encontro em Berlim pretende chegar a um consenso europeu antes da cúpula do G20 em Londres, marcada para 2 de abril. "Para este fim, chegaremos a um acordo sobre medidas preparadas no domingo que nos permitirão a apresentar uma frente unida e ambiciosa em Londres", disse Merkel. Líderes mundiais se encontram sob pressão para mostrar que podem concretizar as promessas feitas no encontro do G20 em Washington, em novembro, no qual eles apresentaram um plano detalhado para combate à crise financeira e proteção contra futuras crises. O presidente francês, Nicolas Sarcozy, acusado por alguns parceiros da União Europeia de prejudicar a competição, dando auxílio a montadoras nacionais, disse que a Europa deveria se unir com medidas severas para combater a crise financeira. "Eu não me associarei com uma posição que não dê uma resposta ambiciosa a essa crise profunda", disse a jornalistas em uma feira agropecuária em Paris. Ele negou acusações de que bilhões de euros em empréstimos do governo que foram concedidos à Renault e à PSA Peugeot-Citroen sejam medidas protecionistas. Membros europeus do G20 devem mostrar em Berlim que podem superar uma guerra de palavras sobre o comércio e chegar a um acordo em até que pontos novas medidas regulatórias devem ir. Autoridades alemãs disseram à Reuters nos últimos dias que a Grã-Bretanha segue cautelosa sobre a tentativa de outros países europeus como a Alemanha e a França de submeter fundos hedge a um controle rigoroso. Merkel disse em seu podcast que uma regulação mais rigorosa dos fundos hedge, proposta feita em vão pela Alemanha durante sua presidência do G8 em 2007, segue como alta prioridade. Ela disse também haver grande apoio à sua ideia para novas bases para a economia global, que reforçariam princípios em governança corporativa, cooperação fiscal, proteção social e combate à corrupção. Merkel receberá líderes da Grã-Bretanha, França, Itália, Espanha, Noruega, República Checa e Luxemburgo no domingo, e também executivos de bancos centrais europeus. Com os países da zona do euro como a Irlanda sob grande pressão financeira, a Alemanha disse na sexta-feira que os maiores países do euro começaram a pensar em como eles podem ajudar membros mais fracos pela primeira vez nos 10 anos da área de moeda única. (Reportagem adicional de Laure Bretton e Sybille de La Hamaide)