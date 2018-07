Alemanha e Itália recebem 'ameaças terroristas' sobre Jogos de Inverno em Sochi

"O Comitê Olímpico enviou o conteúdo do email às autoridades responsáveis pela segurança", disse a entidade em comunicado.

A Alemanha disse que recebeu as mesmas ameaças referentes à Olimpíada de Inverno. Um porta-voz do Comitê Olímpico Alemão disse em email enviado à Reuters que as ameaças aparentemente foram enviadas amplamente.

O Comitê Olímpico da Hungria foi o primeiro a revelar, nesta quarta-feira, que recebeu uma carta com uma ameaça terrorista antes dos Jogos. Vários outros países revelaram depois que também receberam essas ameaças.

(Reportagem de Naomi O'Leary e Thorsten Severin)