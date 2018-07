Alemanha faz doação para Guiana A Guiana e a Alemanha firmaram um acordo de US$ 6,5 milhões para que o país sul-americano proteja a biodiversidade na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente da Guiana, Robert Persaud, disse que o dinheiro será usado para obter as áreas prioritárias para conservação, administrá-las e também para identificar as ameaças à preservação. Para ele, a adequada gestão das áreas protegidas não impedirá que o país extraia seus recursos naturais. Diversas empresas de mineração internacionais estão no local em busca de ouro. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS