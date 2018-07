Alemanha lanha serviço telefônico que 'ouve' insultos

Dois empresários lançaram uma maneira criativa para extravazar o estresse na Alemanha. Uma equipe atende telefonemas disposta a ouvir xingamentos e desabafos para "aliviar" a tensão dos clientes.

A expectativa é de que a empresa, que oferece o serviço a 1,49 euros (R$ 3,71) por minuto, seja bem sucedida, sobretudo em tempos de crescente tensão no país por conta da crise econômica que afeta a zona do euro.

Chamado Schimpf-los ("Livre de Xingamentos", em tradução livre), o serviço conta com operadores que atendem ligações sete dias por semana para escutar frustrações e insultos.

"Não julgamos as pessoas que estão estressadas. É algo que acontece, é natural. Com a gente, você pode desafogar sua indignação sem compromissos", explica Ralf Schulte, de 41 anos, que fundou a empresa com seu sócio, Alexander Brandenburger.

Na visão do alemão, sua empresa está fazendo um favor às pessoas ao permitir que elas coloquem para fora sua irritação contida e acumulada, o que pode evitar confrontos no local de trabalho ou em casa.

"Se você está estressado no trabalho, vai para casa e desconta brigando com sua parceira, mesmo que ela não tenha culpa", acrescenta, dizendo que o valor do serviço é uma "barganha", considerando que o usuário pode "colocar tudo pra fora".

Ele explica que os operadores não se limitam a escutar.

Quando sentem que os "estressados" não estão liberando toda a sua raiva, os funcionários "cutucam" os clientes com comentários como "é a terceira vez que ouço a mesma coisa hoje, isso é o melhor que você pode fazer?".

Benefícios

Ao longo dos últimos anos médicos e especialistas vêm defendendo que conter tensão e irritação causa problemas para a saúde. A raiva acumulada pode se transformar em acessos de raiva, segundo pesquisas.

Na visão dos estudiosos o xingamento cumpre uma primeira função, primordial, de desabafo.

Outros vão mais além e defendem que o insulto pode chegar a prevenir alguns tipos de úlcera e explicam que xingar alguém pode auxiliar a superar a sensação de impotência causada por uma situação mal resolvida ou fora do nosso controle. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.