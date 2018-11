Alemanha pede mais medidas para Grécia receber ajuda O ministro das Finanças da Alemanha, Jan Kees de Jager, afirmou hoje que seu governo e outros membros da União Europeia não darão mais dinheiro para ajudar a recuperação econômica da Grécia se o país não intensificar as medidas de austeridade econômica. Segundo ele, é vital que a Grécia atinja plenamente as condições impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para receber a próxima parcela de US$ 155 bilhões do empréstimo fechado no ano passado.