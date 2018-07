Alemão bate recorde de patinação de costas

Um alemão registrou um novo recorde na patinação para trás, percorrendo 208,4 km em 24 horas. Rafael Mittenzwei começou a andar de patins na última sexta-feira e terminou no sábado, na cidade de Gross-Gerau, ao sul de Frankfurt. O Livro Guiness dos Recordes lançou o desafio de patinar para trás por pelo menos 200 quilômetros em 24 horas. O skatista foi aplaudido pela família e os amigos ao registrar o nome no livro. Apesar de um pouco de dor por causa da pressão nos pés, ele diz que as 24 horas transcorreram muito bem. A idéia partiu de Mittenzwei e alguns amigos, que passaram muito tempo filmando patinadores, o que significa que eles tinham que patinar para trás para poder captar as imagens. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.