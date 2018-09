Alemão é preso com cocaína no aeroporto de Salvador Agentes da Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Salvador (BA) prenderam, na noite de ontem, o turista alemão Nils Wagner, flagrado tentando embarcar para Lisboa com 1,49 quilo de cocaína. A droga estava acondicionada no fundo falso de uma mala. Foi a segunda prisão de turistas estrangeiros tentando embarcar com drogas da Bahia para Portugal em dois dias. Na noite de domingo, o português Jorge Manuel Ribeiro Monteiro foi detido em flagrante depois que agentes da PF no Aeroporto Internacional de Porto Seguro, 734 quilômetros ao sul de Salvador, encontraram 4.538 cápsulas de cocaína e 4.575 cápsulas de mescalina escondidos em sua bagagem. Segundo informações da PF, os dois vão responder por tráfico internacional de entorpecentes.