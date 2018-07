Alemão 'El Diablo' cria bicicleta para o casamento real

STORKOW, Alemanha (Reuters Life!) - Um excêntrico designer de bicicletas alemão, conhecido como "El Diablo" pelos fãs do ciclismo, apresentou sua mais nova criação: um riquixá real inspirado no casamento do príncipe William com Kate Middleton.

A última criação de Didi Senft é metade bicicleta, movida a pedal, e metade Trabant -- um automóvel da antiga Alemanha Oriental, famoso por sua estrutura de plástico e seu motor de quatro tempos.

"Todas as pessoas do mundo estão acompanhando o casamento e precisamos participar", disse Senft sobre sua motivação para o projeto.

"É um evento global como a Copa do Mundo de futebol, mas dura apenas seis horas -- a Copa do Mundo demora quatro semanas."

Senft é conhecido como "El Diablo" por entusiastas do ciclismo devido à fantasia de diabo vermelho que ele veste nas principais competições de ciclismo na Europa, incluindo a Volta da França. Ele pinta seu característico tridente branco nas pistas para anunciar sua presença aos competidores.

Senft monta bicicletas novas e muitas vezes escandalosas para importantes eventos esportivos e culturais.

Ele tem seu próprio museu em Storkow, perto de Berlim, onde mantém cerca de 120 bicicletas curiosas, incluindo a maior e mais alta do mundo, segundo o criador.