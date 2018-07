Alemão teria afirmado sofrer de câncer para ser morto

Um alemão de 32 anos confessou ter esfaqueado até a morte seu amigo de 40 anos, depois que este lhe implorou para ser morto afirmando ter um câncer em estado avançado. O crime ocorreu no apartamento da vítima, na cidade de Oer-Erkenschwick, no oeste da Alemanha. Os legistas, porém, não encontraram nem tumor nem qualquer outra doença séria no cadáver. Os investigadores afirmaram acreditar na versão do suposto assassino, baseados em depoimentos de outras seis pessoas, incluindo parentes e vizinhos do morto. Os familiares confirmaram que a vítima, identificada como Achim K., vinha afirmando desde o Natal que tinha com um tumor incurável. Ele também falava frequentemente em morte nas últimas semanas, ainda conforme os parentes. A procuradoria de Justiça trabalha com a hipótese de que a vítima teria forjado a doença para persuadir o conhecido a matá-lo. O suposto assassino confessou o crime nesta quinta-feira, afirmando que Achim K. pedia insistentemente para ser morto. As facadas teriam sido desferidas na madrugada do mesmo dia, depois de horas de intensa discussão. Logo após o crime, ele mesmo ligou para os bombeiros, que alertaram a polícia. Os pais de Achim K., parentes e o círculo de amigos tinham acreditado na suposta doença que ele dizia estar sofrendo. Ele já havia tentado suicídio no ano passado, tendo posteriormente recebido tratamento psiquiátrico durante semanas. Desde o começo do ano, Achim K. vinha, segundo testemunhos, expressando repetidas vezes vontade de morrer. Com base nos depoimentos, a polícia decidiu liberar o suposto assassino após interrogatório, para que ele responda processo em liberdade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.