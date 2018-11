Alemãs atingidas por portão seguem internadas em PE As turistas alemãs Claudia Maria Haefs e Ingeborg Geb Heege Heinrich, ambas de 65 anos, feridas na tarde de quinta-feira após serem atingidas por um portão de ferro quando caminhavam no cais do Porto do Recife, permanecem internadas no Hospital Santa Joana, em Recife, Pernambuco. Elas estão clinicamente estáveis e conscientes, de acordo com o hospital.