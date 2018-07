Alencar aprova lei que estende merenda ao ensino médio

Com isso, a União aumentará de R$ 2,1 bilhões para R$ 2,5 bilhões o dispêndio anual com a universalização da merenda, que agora vai do pré-escolar até o fim do ensino médio, atingindo um universo de 47 milhões de estudantes.

O projeto também estende a todos o direito a transporte e ao livro escolar gratuitos. A medida, segundo o presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), contribuirá para reduzir sensivelmente a evasão escolar e a repetência.