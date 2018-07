Alencar contraria Lula e afirma que Dilma pode subir em dois palanques

Contrariando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente em exercício, José Alencar, disse ontem ser possível que a ministra da Casa Civil e pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, suba em dois palanques em Minas. No segundo maior colégio eleitoral, PT e PMDB travam guerra pela definição do candidato. Enquanto o PMDB não abre mão da candidatura do ministro das Comunicações, Hélio Costa, o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel e o ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, brigam pela indicação petista.

A tese do palanque duplo vem sendo defendida principalmente pela ala ligada a Pimentel. "Acho que nós podemos, perfeitamente, se não houver acordo, ter dois palanques em Minas de apoio à candidatura da ministra Dilma. Por que não?", indagou Alencar, que participou de evento em Lagoa Santa, região metropolitana da capital mineira.

Em entrevista ao Estado na semana passada, Lula criticou o impasse em Minas e considerou "impossível" Dilma comparecer a dois palanques em um Estado. "Claro que ele gostaria que fosse um, mas tudo em política é o que é possível. E, se não for possível, nós temos de respeitar a vontade de todos", ponderou Alencar, para quem Dilma pode subir em dois palanques "sem prejuízo" para a candidatura.

O vice foi designado pelo próprio Lula para mediar o imbróglio. Mais recentemente, passou a ser apontado como possível candidato da base aliada à sucessão do governador Aécio Neves (PSDB). A estratégia, porém, enfrenta resistência do grupo de Costa.

Embora diga que é um "soldado" para construir a unidade no Estado, Alencar já demonstra irritação. "Estou em tratamento de saúde. Não posso, de forma alguma, colocar meu nome como candidato se eu não estiver curado, se eu não estiver bem."

Na noite de anteontem, em Belo Horizonte, ele reiterou que só em meados de março, após receber exames médicos, decidirá sobre candidatura. "Não preciso ser candidato a nada. Não tenho nenhum pleito de candidatura. Isso tudo que está saindo aí, eu fico muito honrado, repito, mas é à minha revelia."