Alencar decreta luto 3 dias por acidente com voo 447 O presidente da República em Exercício, José Alencar, decretou hoje luto oficial no Brasil pelo período de três dias em homenagem aos passageiros e tripulantes do avião da Air France que fazia o trajeto Rio de Janeiro-Paris e caiu no Oceano Atlântico na noite de domingo. O ato será publicado amanhã no Diário Oficial. O governo só decretou o luto oficial após receber informações da Aeronáutica de que destroços encontrados no local do acidente são mesmo do voo 447.