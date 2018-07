Alencar deixa UTI e segue internado no Sírio-Libanês O vice-presidente da República, José Alencar, teve alta hoje da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardiológica do Hospital Sírio-Libanês e seguirá internado no quarto, de acordo com informações do boletim médico divulgado há pouco pelo hospital. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que retornou ontem ao Brasil de sua viagem à Europa, deve visitar o vice-presidente este fim de semana. Havia expectativa de que Lula fizesse uma visita a Alencar hoje. Mas, segundo a assessoria da Presidência da República, Lula ainda encontra-se em Brasília.