Alencar já se alimenta normalmente e caminha pelo quarto O vice-presidente da República, José Alencar, de 77 anos, segue em recuperação no Hospital Sírio-Libanês. Nesta quarta-feira, ele foi transferido para um apartamento comum e já caminha pelo quarto. Alencar, submetido a uma cirurgia para retirada de tumores no dia 25 e janeiro, deixou ao meio-dia a Unidade Crítica Coronariana e foi transferido para um apartamento. Ele saiu da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na segunda-feira. "O paciente continua melhorando, alimenta-se normalmente e já caminha pelo quarto", informa o boletim médico. Na cirurgia a que Alencar se submeteu, considerada de alta complexidade, foi retirada uma porção do intestino delgado, uma parte do intestino grosso e dois terços do ureter (canal que leva a urina do rim à bexiga), comprometidos pelo tumor. O ureter foi substituído por uma parte do intestino delgado. A operação durou 17 horas. O vice-presidente luta contra o câncer desde 1997 e já passou por diversas cirurgias, a anterior foi em setembro do ano passado. (Reportagem de Carmen Munari)