Alencar quer ir à posse de Dilma 'de qualquer jeito',diz Lula

"Ele só tem um desejo: é poder sair do hospital no dia 1o (de janeiro) para as 4 horas da tarde estar na posse da companheira Dilma lá em Brasília. E ele diz que vai de qualquer jeito, nem que seja de cadeira de rodas", afirmou o presidente.

O comentário foi feito por Lula durante comemoração de Natal junto a catadores e moradores de rua em São Paulo, para onde seguiu após visitar Alencar por cerca de 40 minutos no Hospital Sírio-Libanês.

O presidente pediu que todos fizessem uma oração por Alencar. "Como aqui ninguém é médico e não faz milagre, queria que todos rezassem o Pai Nosso."

O vice-presidente melhorou do sangramento no abdome, está acordado, mas permanece na UTI, segundo boletim médico do hospital desta quinta. Na quarta à noite, os médicos afirmaram que o estado de saúde de Alencar era "crítico".

"O paciente apresentou melhora do quadro com redução importante do sangramento", informa o boletim.

Alencar foi submetido a uma cirurgia de urgência na quarta-feira à noite para tentar tratar "uma hemorragia digestiva grave atribuída a tumor sangrante no intestino delgado".

No entanto, "devido a intensas aderências entre as alças intestinais e a parede abdominal não foi possível abordar o tumor", segundo o boletim.

A cirurgia, a 17a a que ele se submeteu nos últimos anos, durou três horas. Alencar, de 79 anos, voltou a ser internado na quarta, cinco dias depois de ter recebido alta. Ele havia ficado hospitalizado por 24 dias com um quadro de obstrução intestinal.

Alencar passou por uma cirurgia em 27 de novembro, quando foi retirado um segmento do intestino obstruído por tumores. Durante este período internado, ele realizou sessões de hemodiálise. Alencar luta contra um câncer na região abdominal há mais de dez anos.

(Por Hugo Bachega)