Alencar, de 79 anos, foi internado no dia 23 de novembro com um quadro de obstrução intestinal e foi submetido a uma cirurgia no dia 27, quando foi retirado um segmento de intestino obstruído por tumores. Esta foi a 16a cirurgia dele nos últimos anos.

O vice-presidente luta contra um câncer na região abdominal há mais de dez anos e se submete a um tratamento de quimioterapia contra a doença.

(Por Hugo Bachega)