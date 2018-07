Alencar recebe alta após passar por tratamento em hospital de SP

Alencar foi hospitalizado em São Paulo na quinta-feira com anemia e quadro congestivo pulmonar. O vice-presidente, de 78 anos, trava uma batalha contra o câncer há 12 anos e já realizou 15 cirurgias.

"Os exames já realizados confirmam a redução no tamanho dos tumores e influência do tratamento quimioterápico no quadro que resultou nesta hospitalização", destacou o hospital em um boletim médico divulgado na sexta-feira.

(Por Fernando Exman)