Alencar recupera-se após cirurgia de 17 horas O vice-presidente da República, José Alencar, de 77 anos, recupera-se após cirurgia de 17 horas realizada no Hospital Sírio Libanês entre o domingo e a madrugada desta segunda-feira. A cirurgia para retirada de tumores no retroperitônio (porção posterior do abdome) foi considerada de "alta complexidade", de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital. "O vice-presidente e seus familiares foram avisados sobre a complexidade do procedimento, bem como sobre os riscos trans e pós-operatórios, estando todos de perfeito acordo", disse o cirurgião-oncologista Ademar Lopes, que conduziu o procedimento. Segundo o boletim, a cirurgia "transcorreu bem" e Alencar foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na madrugada, quando seu estado clínico era estável. Um novo boletim deve ser divulgado nesta segunda-feira. Alencar luta contra o câncer há onze anos e passou por inúmeras cirurgias. Já teve a doença na próstata e depois no abdome. Fazem parte da equipe que assiste o vice-presidente, além de Lopes, o oncologista clínico Paulo Hoff, o cardiologista Roberto Kalil Filho e o urologista Miguel Srougi. (Por Carmen Munari)