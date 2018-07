Alencar tem obstrução intestinal e é hospitalizado

Alencar, 77 anos, está no exercício da Presidência da República porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem ao exterior. O vice-presidente luta contra um câncer na região desde 1997, e já passou por diversas cirurgias.

Segundo o Palácio do Planalto, Alencar telefonou ao presidente Lula pela manhã para avisar que estava indo para o hospital. Ele sentia dores abdominais.

O hospital informou que o vice-presidente passou por exames e se encontra em observação em um quarto.

No dia 25 de janeiro, o vice-presidente passou por uma operação de 17 horas de duração para a retirada de tumores no local. Em maio, exames localizaram novos tumores no abdome de Alencar. O vice-presidente decidiu então passar por um tratamento experimental no Estados Unidos.

(Por Fernando Exman)