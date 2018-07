Alencar vai ao Sírio para quimioterapia O vice-presidente José Alencar esteve ontem no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para mais uma sessão de quimioterapia. Alencar, que ocupa a Presidência por causa da viagem do presidente Lula, faz tratamento contra um câncer no abdome. Segundo o hospital, ele chegou às 16h20. Até o próximo dia 17 de março, ele passará por novos exames. Alencar condicionou seu futuro político aos resultados. "Se eu estiver em condições, poderei examinar uma candidatura, mas, por enquanto, estou cuidando da saúde."