Alerj aprova venda do prédio do QG da PM no Rio

O início da construção do edifício do QG da PM data de 1740. Em maio, o governo anunciou a negociação com a Petrobras, que ofereceu R$ 336 milhões pelo terreno de 13,5 mil metros quadrados. Posteriormente a estatal desistiu do negócio, sem revelar o motivo. A transação seria uma das maiores do mercado imobiliário da cidade. Na negociação, a Petrobras exigiu que o terreno fosse entregue com o prédio do quartel demolido.

Com a venda do terreno onde funciona o quartel, o comando da PM será transferido para a sede do Batalhão de Choque, na Rua Frei Caneca, na Cidade Nova.