Alerj procura delegado sobre invasão de site por hackers A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) divulgou nota na tarde desta segunda-feira, 16, para informar que o procurador-geral da Casa, Harriman Araújo, encontrou-se pela manhã com o delegado Gilson Perdigão, titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, para registrar a invasão de hackers no site da Alerj.