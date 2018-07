Alerj vai à Justiça contra Light após explosão de bueiro Após a explosão de um bueiro na zona sul do Rio de Janeiro, no início de abril, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) entrou na Justiça com uma ação contra a Light. Além de solicitar o atestado de segurança dos equipamentos, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os parlamentares querem que a concessionária seja obrigada a adequar suas instalações na rede subterrânea em caráter emergencial.