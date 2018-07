Alerj vai investigar sumiço de garoto após ação da PM A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vai acompanhar as investigações sobre o desaparecimento do estudante Juan, de 11 anos, durante uma operação da Polícia Militar (PM) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O garoto sumiu após uma troca de tiros entre policiais e traficantes. Ele e o irmão foram feridos por balas perdidas.