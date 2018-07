Alerta de segurança assusta presidente da Geórgia

Durante sua visita à cidade de Gori, o presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, teve que ser retirado do locar às pressas devido a um alerta de segurança. Saakashvili estava acompanhando o Ministro do Exterior da França, Bernard Kouchner, que havia acabado de visitar as áreas destruídas na cidade. O presidente falava com repórteres quando um de seus guarda-costas gritou "Cubram-lo." Temendo um possível ataque aéreo, o presidente foi cercado por guarda-costas armados, que o tiraram do local e o cobriram com vários coletes a prova de balas. Segundo testemunhas, nenhum avião foi visto ou ouvido. Bernard Kouchner havia deixado o local minutos antes do incidente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.