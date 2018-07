Alerta do metrô de Xangai sobre roupas reveladoras gera polêmica na China

O início do verão no hemisfério norte gerou um debate e uma polêmica na China a respeito da roupa mais apropriada para evitar o assédio sexual no transporte público.

Tudo começou com a foto de uma mulher em uma estação de metrô de Xangai usando uma roupa transparente.

A Companhia de Metrô de Xangai postou a foto em sua página em um microblog chinês e pediu que as mulheres se cobrissem para evitar "os pervertidos".

Milhares de mulheres reagiram dizendo que estão sendo culpadas por um problema que não é exclusivo da China .

Aa questão até se transformou em um raro protesto de ativistas dentro de uma estação de metrô de Xangai.