Alerta falso de bomba atrasa voo de Brasília a Manaus

Segundo a empresa, o voo 1646 da Gol, com saída prevista para as 21h50 de terça-feira e 145 passageiros, só conseguiu decolar às 00h34, uma vez que todas as bagagens tiveram de passar novamente pelo controle de segurança.

A Polícia Federal retirou o homem que teria anunciado a bomba para interrogá-lo. De acordo com a assessoria da Polícia, ele disse que estava irritado e que, na verdade, se queixava com os problemas do Brasil, chegando a afirmar que "deveriam jogar uma bomba (no País)". Segundo a polícia, nenhum passageiro quis prestar depoimento e o passageiro foi liberado. "Os clientes, exceto um, foram reacomodados em outro avião, que decolou às 00h34 do Distrito Federal e pousou em Manaus às 3h20", informou a Gol em nota.