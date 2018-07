Alerta para Dunga

Mas a médio prazo a fase instável do craque pode ter desdobramentos na seleção. Pelas opções que fez em convocações, está claro que Dunga aposta alto em Kaká como o maestro do grupo que se apresentará no Mundial africano. Mesmo sem falar claramente a respeito disso, o treinador deixa implícita a importância do meia na estrutura do time. Ele será o responsável pela criação, pelo equilíbrio entre marcação e ataque. Ficará sob sua responsabilidade enfim ditar o ritmo da equipe.

Kaká tem condições para exercer essa liderança tática, como já demonstrou na seleção, sob o comando de Dunga, e no Milan, nas seis temporadas que passou na Itália. Qualidade, caráter e amadurecimento às vésperas dos 28 anos não lhe faltam.

Mas há uma trilha perigosa que o técnico decidiu percorrer, ao abrir mão de outros jogadores de criação - entendam-se, sobretudo, Ronaldinho Gaúcho e, em menor escala, Diego. Ambos teriam cacife para tomar a batuta de regente, como eventuais substitutos de Kaká. Salvo mudança de última hora, são cartas fora do baralho de Dunga.

Difícil supor que esse papel seja exercido por Júlio Baptista, Elano, Gilberto Silva, Felipe Melo, Josué, nomes até o momento confirmados no meio-campo, para marcação e/ou criação. Também não é função de Robinho, embora cada um deles, em lampejos, tenha capacidade para surpreender. E será surpresa mesmo, se isso ocorrer.

Kaká sofrerá, portanto, forte pressão nos próximos meses. No Real, paga pela fama com que chegou e pela necessidade de títulos do time. E paga preço alto pela comparação com Zidane. Por mais fabuloso que seja, Kaká não é Zidane. O francês está num patamar superior.