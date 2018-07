Alesp aprova lei para regularizar serviço de couvert A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou hoje um projeto de lei do deputado André Soares que coloca regras para o serviço de "couvert" oferecido por restaurantes do Estado. Segundo o autor do projeto, não há informações claras sobre o preço e a composição do popular "couvert de mesa". Segundo sua justificativa, a maioria dos estabelecimentos oferece o serviço "sem qualquer questionamento, sem perguntar se o cliente deseja aquele serviço, chegando ao ponto de invadir a mesa com os petiscos".