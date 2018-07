Alesp aprova reajuste para professor A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou hoje o projeto de lei complementar 37/2011, que regulamenta a nova política salarial do magistério paulista. O projeto inclui o reajuste de 42,2%, escalonado em quatro anos, anunciado em maio pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), e o formato inicial do plano de carreira, que será discutido com a rede.