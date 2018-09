Alexandre Nardoni acaba de chegar ao 13º DP Alexandre Nardoni, acusado de matar a filha Isabella, de 5 anos, no dia 29 de março deste ano, com a participação da mulher Anna Carolina Jatobá, acaba de chegar ao 13° Distrito Policial, na Casa Verde, na zona norte da capital paulista, onde ficam os presos com nível superior. Nardoni é formado em Direito. A chegada de Alexandre Nardoni à delegacia foi tranqüila, sem a presença de curiosos. Apenas jornalistas acompanham a movimentação. A prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foi decretada ontem pelo juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri.