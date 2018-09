Alexandre Nardoni e Anna Carolina decidem se entregar O consultor jurídico Alexandre Nardoni e a mulher dele, Anna Carolina Jatobá, decidiram entregar-se à polícia por volta das 20h30, no apartamento da família dela em Guarulhos, na Grande São Paulo. O casal teve a prisão preventiva decretada hoje pelo juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Fossen acolheu denúncia do promotor Francisco Cembranelli acusando Alexandre Nardoni e Anna Carolina pela morte da menina Isabella Nardoni, que, em 29 de março, foi atirada do 6º andar do Edifício London, na vila Isolina Mazzei, zona norte de São Paulo. O casal será levado para o 9º Distrito Policial (DP), no Carandiru, na zona norte, onde serão notificados oficialmente da prisão preventiva. Eles ainda passarão por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) antes de serem encaminhados, possivelmente, ao 13º DP, na Casa Verde (Alexandre Nardoni) e ao 89º DP, no Morumbi, zona sul, ou 97º DP, na Vila Guarani, zona sul (Anna Carolina).