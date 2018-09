Alexandre Nardoni é isolado de outros presos em delegacia

A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) confirmou nesta sexta-feira, 9, que Alexandre Nardoni, pai da menina Isabella Nardoni, foi isolado de outros presos no 13º Distrito Policial (DP), na zona norte de São Paulo. Ele foi transferido para outra cela, separado de outros detentos, mesmo depois de, na quinta-feira, ter tomado banho de sol e passado a noite com outros seis presos. VEJA TAMBÉM Pai de Alexandre confirma isolamento do filho em cela Ameaçada, Anna Carolina Jatobá é transferida para Tremembé Imagens da prisão do casal Leia a conclusão da Justiça sobre o inquérito Fotos do apartamento onde ocorreu o crime Cronologia e perguntas sem resposta do caso Tudo o que foi publicado sobre o caso Isabella Ainda não foram explicados os motivos para que essa medida fosse tomada, mas é possível que os presos tenham pressionado para que Alexandre Nardoni, a exemplo de sua mulher, Anna Jatobá, fosse transferido dali. Essa possibilidade, porém, não foi confirmada pela secretaria.