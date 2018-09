Alexandre Nardoni é transferido para interior de SP Alexandre Nardoni, pai da menina Isabella, foi transferido no fim da noite desta sexta-feira do Centro de Detenção Provisória 2 (CDP) de Guarulhos, na Grande São Paulo, para um presídio em Tremembé, no interior do Estado, mesma cidade onde está a mulher dele, Anna Carolina Jatobá. A informação foi dada há pouco pela assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SAP). Segundo o órgão, ele saiu de São Paulo por volta das 23 horas de ontem e chegou a 1 hora de hoje à Penitenciária José Augusto César Salgado, que acolhe presos com nível de escolaridade superior, como é o caso de Alexandre, graduado em direito. Ainda conforme a secretaria, a penitenciária que agora abriga Nardoni estava pronta para recebê-lo desde quando ele estava detido no 13o. Distrito Policial da Casa Verde, zona norte paulistana. A remoção para Tremembé inclusive já estava programada porque o CDP de Guarulhos é uma unidade de transição. Lá, o pai de Isabella permaneceu na enfermaria. A mudança só ocorreu dois dias depois de a defesa de Alexandre enviar o pedido à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e à Justiça de São Paulo. Os advogados alegaram que Nardoni tinha direito à prisão especial exatamente porque ele possui curso superior. Alexandre está sozinho numa cela especial e deverá permanecer em regime de observação. A mulher dele, Anna Jatobá, está presa desde o último dia 8 de maio na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, também no município de Tremembé.