Alexandre Nardoni recebe visita dos pais em Tremembé Alexandre Nardoni, condenado na madrugada do último sábado pela morte da filha Isabella, recebeu na manhã de hoje a primeira visita desde o fim do julgamento. O pai de Alexandre, Antônio Nardoni, e a mãe, Maria Aparecida, entraram rapidamente no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, carregando 3 sacolas e uma caixa com frutas e legumes.