AlfaiatarIPA

PALE ALEOrigem: Chiswick, Grande Londres (Reino Unido)

Preço: R$ 21 (500 ml) no St. Marché

IPA à moda inglesa com refermentação na garrafa, ela pode parecer um pouco séria no primeiro gole, especialmente para bocas acostumadas a IPAs de estilo norte-americano. Mas não demora para sua elegância arrebatar o bebedor. É como se ela fosse feita em Saville Road, rua ícone da alfaiataria inglesa - e as norte-americanas fossem um conjunto esportivo fluorescente. Na boca, o gole começa floral, com um toque bem fresco e um amargor longo e estável (não é um golpe agudo). Apesar de parruda, ela deixa a boca fresca e pedindo mais um gole. Combina com kebab, para ficar no clima londrino.