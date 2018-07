Algodão acumula desvalorização de quase 3% em abril--Cepea

Segundo pesquisadores do Cepea, ao longo do mês a valorização do real e as quedas das cotações externas têm tornado a importação mais favorável que a compra no mercado interno.

Além disso, a isenção da TEC aprovada na semana passada para a importação de 80 mil toneladas ajuda a pressionar o mercado, acrescentou o centro.

O indicador CEPEA/ESALQ com pagamento em oito dias registrou uma queda de 2,77 por cento, fechando na segunda-feira a 2,1061 reais por libra-peso. No mês, o Indicador acumula baixa de 2,92 por cento, com média de 2,1550 reais por libra-peso.

(Por Laiz de Souza)