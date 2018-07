Algodão descola do mercado externo e segue em alta no país--Cepea

Segundo o Cepea, enquanto no Brasil as indústrias seguem ativas, tentando antecipar compras antes do pico da entressafra do Cerrado, no mercado externo as cotações já sinalizam que a demanda não está aceitando as recentes valorizações.

No acumulado de 2013, as cotações já subiram 34,1 por cento, uma alta bastante acentuada em comparação com o mesmo período no ano passado, quando o aumento foi de apenas 2,3 por cento. As perspectivas dos agentes do mercado é de que as cotações sigam em alta, acrescentou.

O indicador CEPEA/ESALQ com pagamento em 8 dias registrou uma alta de 3,3 por cento, fechando na segunda-feira a 2,1320 real por libra-peso. No mês, o aumento é de 11,9 por cento.

(Por Laiz de Souza)