Algodão perde área para soja A colheita da safra de algodão 2007/2008 terminou em Mato Grosso, maior produtor nacional, com rendimento e qualidade acima do esperado. Segundo o presidente da Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, Gilson Pinesso, a produtividade média alcançou de 260 a 265 arrobas de algodão em caroço por hectare, ante projeção inicial de 250 a 240 arrobas por hectare. Mas a qualidade da fibra não se traduziu em preços melhores. "As cotações internacionais não reagiram como as das outras commodities e não tivemos retorno para um algodão melhor." Quanto à próxima safra, a expectativa é uma redução de 12% a 15% na área plantada, que neste ano alcançou 542 mil hectares. O espaço deve ser ocupado principalmente por soja. "O custo do fertilizante impede a manutenção da mesma área", afirma Pinesso. Ele avalia que nem mesmo uma eventual recuperação de preços mude este cenário, uma vez que o planejamento da próxima safra já foi feito.